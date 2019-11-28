Лига чемпионов, 5-й тур. Результаты 27 ноября

Завершились матчи второго игрового дня 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Группа E

«Генк» (Бельгия) — «Зальцбург» (Австрия) — 1:4

«Ливерпуль» (Англия) — «Наполи» (Италия) — 1:1

Группа F

«Славия» (Чехия) — «Интер» (Италия) — 1:3

«Барселона» (Испания) — «Боруссия» (Германия) — 3:1

Группа G

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Бенфика» (Португалия) — 2:2

«Зенит» (Россия) — «Лион» (Франция) — 2:0

Группа H

«Валенсия» (Испания) — «Челси» (Англия) — 2:2

«Лилль» (Франция) — «Аякс» (Нидерланды) — 0:2

Сегодня, 28 ноября, пройдёт игровой день 5-го тура групповой стадии Лиги Европы.



Расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов. Турнирная таблица Лиги чемпионов доступна на «Чемпионате».



Расписание матчей группового этапа Лиги Европы. Турнирная таблица Лиги Европы доступна на «Чемпионате».