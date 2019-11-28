Дзюба сравнялся с рекордными показателями Тихонова и Дзагоева по голам в ЛЧ

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба отметился забитым мячом в ворота «Лиона» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился победой хозяев со счётом 2:0.

Для 31-летнего форварда этот гол стал восьмым в 15 матчах на групповых стадиях Лиги чемпионов. Дзюба сравнялся по количеству голов с рекордными показателями Андрея Тихонова, на счету которого было восемь забитых мячей в 28 матчах за «Спартак», и Алана Дзагоева — восемь голов в 33 матчах за ЦСКА.

«Зенит», набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице группы G. «Лион» (7) — на 3-м месте.

В заключительном туре «Зенит» на выезде сыграет с «Бенфикой», «Лион» встретится с «РБ Лейпциг». Матчи состоятся 10 декабря.