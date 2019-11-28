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Нагельсман установил рекорд как самый молодой тренер, вышедший в плей-офф ЛЧ

Нагельсман установил рекорд как самый молодой тренер, вышедший в плей-офф ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман стал самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов, который смог выйти в плей-офф соревнования. Сейчас немецкому специалисту 32 года, 4 месяца и 4 дня, сообщает портал Coral.

«РБ Лейпциг» до 90-й минуты проигрывал португальской «Бенфике» со счётом 0:2, но сумел избежать поражения. Игра завершилась со счётом 2:2.

Подопечные Юлиана Нагельсмана гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов за тур до окончания группового этапа. Немецкий клуб занимает первое место в группе G. «РБ Лейпциг» набрал 10 очков в 5 матчах, второе место у «Зенита», который набрал 7 очков, столько же баллов набрал французский «Лион». Замыкает турнирную таблицу «Бенфика», имея в активе 4 очка.

Хау и Нагельсман — в числе кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма»
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