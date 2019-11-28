Адвокат Глушаковой: суд увеличил сумму компенсации до 43 млн рублей

Алиса Образцова, адвокат Дарьи Глушаковой, бывшей жены полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, рассказала об итогах судебного заседания о разделе имущества между экс-супругами.



«Сегодня состоялось решение апелляционной инстанции по разделу имущества. Суд частично согласился с доводами нашей жалобы и признал, что денежные средства, которые были сняты наличным образом Денисом Борисовичем в августе 2018 года, были потрачены не в интересах семьи. Значит, они подлежат разделу, увеличилась сумма компенсации. При этом суд не соглашается с датой фактического распада семьи – 3 августа, когда произошёл конфликт, когда Глушаков избил Дарью, когда Дарья обратилась к юристу и так далее. С этой датой суд не согласился. Но есть кассационный суд, следующее заседание обязательно будет.



Сумма компенсации составляет 43 миллиона рублей вместо 10 миллионов. По объёму имущества – за Дарьей остался всё тот же самый объём. Квартира, где она проживает с детьми, дом в Миллерово, половина доли от квартиры в Сочи. Суд не согласился с доводами в отношении нежилого помещения. Для Дарьи это самое большое волнение, потому что мы неоднократно говорили, что для Дарьи это способ заработка. В настоящий момент Глушаков заплатил алименты в размере 100 тысяч рублей. Для Дарьи клиника – способ выживания её и детей. Но суд не согласился с этими доводами», — передаёт слова Образцовой корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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