Адвокат Глушаковой: нормально, если инстанции будут накидывать по 30-40 млн

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, бывшей жены полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, прокомментировал итоги судебного заседания о разделе имущества между экс-супругами.



«Если каждая инстанция будет накидывать по 30-40 миллионов, то это нормально. А Верховный суд может ещё миллионов 50. Движемся в нормальном направлении. Мы доказали, что решение первой инстанции в отношении раздела денег было незаконным. Если первая инстанция не увидела деньги, снятые наличными, и деньги спрятанные, переведённые в пенсионные и страховые фонды, то Мосгорсуд не увидел только пенсионные фонды и страховые, а наличные уже увидел. В дальнейших инстанциях будем бороться. Деньги большие, и понятно, что всё непросто. Куда дальше? Кассация. У нас как раз новая кассация заработала, поэтому опробуем всё это. В любом случае спасибо суду, что увидели нарушение первой инстанции, но, к сожалению, увидели не все нарушения. Дополнительные 30 с лишним миллионов — достаточно неплохие деньги. Будем дальше обжаловать.



Что касается клиники, то суд, несмотря на то что Денис Глушаков на предыдущем заседании подтвердил, что он не знает, что с ней делать, и, может быть, будет в аренду сдавать, оставил это решение первой инстанции без изменений. Для Дарьи это средство к существованию. В дальнейшем будем бороться.



Мирное урегулирование – это не к нам вопрос, а к Дарье. Какое-то общение между ними есть. Денис периодически навещает детей. В любом случае каких-то полномочий своим адвокатам на мирное урегулирование Глушаков не дал, а мы решаем всё в рамках судебного процесса. На данной стадии у Дениса Глушакова достаточно интеллигентные представители. Правда, пока суд удалился для принятия решения, у Дарьи и адвокатов Глушакова возникла некая дискуссия относительно того, кто основной добытчик денег. Я как мужчина могу сказать однозначно, что от женщин зависит многое, потому что большое значение имеет то, с каким настроением ты идёшь на работу. Если ты взвинченный, грязный и голодный, то ты ничего не добьёшься, а если ты идёшь сытый и довольный, полный сил и понимаешь, что у тебя есть тыл, то ты идёшь побеждать. Говорить, что женщина ни на что не имеет права претендовать и что всё зарабатывает мужчина, — это неправильно. Адвокат у Глушакова – дама, и она, защищая Дениса, говорила, что женщина в семье ничего не значит — мужчина деньги приводит, и мужчина деньги выводит. Когда выяснилось, что Денис вывел деньги, они сказали, что он их и привёл. Дарья стала объяснять, что, когда Денис пришёл, когда они только познакомились, он был гол как сокол. Вот такая полемика была, но в достаточно мирном русле», — передаёт слова Жорина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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