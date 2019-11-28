Медведев: уверен, «РБ Лейпциг» будет играть без поправок на свой досрочный выход

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил выступление команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0).
«Вчера был очень непростой матч. «Лион» – очень сильная мобильная команда, которая умеет атаковать. Даже отсутствие Депая не сделало их слабее. Но «Зенит» выстроил правильную игру, на поле была команда, подстраховка. В первом тайме у нас было два стопроцентных голевых момента, которые, к сожалению, не были использованы. Но зато эти моменты показали, что «Зенит» будет искать счастье в атаке. Второй тайм был нервным, первые 20 минут, когда сели на свои ворота под давлением «Лиона», но стопроцентных голевых моментов у них не было. В основном французы использовали забросы, которые наши защитники снимали, да и Кержаков чётко и уверенно играл в пределах штрафной, не говорю уже о вратарской. Со временем во втором тайме у «Лиона» появилось больше свободных зон. После нескольких проведённых атак нам удалось забить второй гол.
Что касается расклада в нашей группе, то он сложный. Три команды сохраняют шансы на выход в плей-офф, и, к сожалению, не всё зависит от «Зенита». Но я думаю, что для «Лейпцига» занять первое место в группе — не только вопрос престижа, но и хорошие шансы на жеребьёвку. Уверен, что они будут играть без поправок на своё досрочное участие в весенней части», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 28 ноября 2019
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