Гусев: для меня ЦСКА фаворит в матче с «Лудогорцем»

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «армейцами» и «Лудогорцем», который состоится сегодня, 28 ноября.

«Для меня ЦСКА фаворит в матче с «Лудогорцем». Гончаренко не будет жертвовать Лигой Европы. Игра на два фронта: профессионально и правильно. Если смотреть объективно, по игре ЦСКА никому не уступил. Было множество моментов, надо было их реализовывать. Но в какой-то момент игра разваливалась.



Я бы не назвал этот еврокубковый сезон провальным для «армейцев». Две игры ЦСКА выиграет, и, может, будет всё по-другому. Многое будет зависеть от соперников в группе, но сегодня надо побеждать кровь из носу.



Причина нестабильной игры ЦСКА – молодость, хотя они уже и не такие молодые. Других причин я не вижу. Они могут два раза обыграть «Реал», а потом проиграть «Оренбургу» или не выиграть у «Сочи» дома. «Армейцам» надо набивать шишки в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Не утверждал бы, что российский футбол в упадке. Бывают периоды, когда команды могут плохо группы сыграть. Мы помним, как ЦСКА и «Зенит» побеждали в Кубке УЕФА. Нужно дождаться итоговых результатов. К тому же команды бывших социалистических стран сильно мотивированы на игры в еврокубках», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.