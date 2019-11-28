Лима: здорово, что в последние годы «Локо» — снова лидер российского футбола

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Франциско Лима приехал в Россию и посетил базу «железнодорожников» в Баковке.

«Я приехал в Россию по делам и, конечно, захотел проведать родной «Локомотив» и Юрия Палыча! Нам есть, о чём поговорить. Кстати, я был в России и во время чемпионата мира — выступал за сборную легенд Бразилии. За «Локомотивом» постоянно слежу — иногда удаётся посмотреть матчи по телевизору или же просто узнать счёт. Сейчас вот удалось вживую посмотреть игру против «Байера». Я провёл в «Локо» всего несколько лет, но это наложило большой отпечаток на меня — славное время! Большой клуб, большая команда. Здорово, что в последние годы «Локо» — снова лидер российского футбола. Много молодёжи и своих воспитанников.

Юрий Палыч, Заур Хапов, Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, массажист Владимир Ткаченко — так рад был их видеть! Они совсем не изменились, правда! Мы обнялись, здорово пообщались. Приятно, что такие легенды продолжают возглавлять «Локо». Здесь по-прежнему царит семейный дух.

Я очень уважаю болельщиков «Локо»! Когда я играл здесь, они здорово меня поддерживали. Надо сказать, что болельщики в России в какой-то степени герои. Ходят на стадионы в такую погоду, когда девять месяцев в году холодно! Передаю большой привет всем болельщикам красно-зелёных. Продолжайте поддерживать команду, «Локо» — лучший!

Предстоящее дерби с «Динамо»? Я играл и в «Локо», и в «Динамо». Помню, что дерби — всегда особенные матчи! Буду болеть за «Локомотив» — обязательно приду на родной стадион. Приходите и вы!» — приводит слова Лимы пресс-служба «железнодорожников».

Фото можно посмотреть на странице Юрия Сёмина в «Инстаграме».