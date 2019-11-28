Уткин — о Сёмине: только старый джедай может остановить империю зла

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о перспективах московского «Локомотива» под руководством главного тренера Юрия Сёмина.



«Локомотив» сделал неплохой, достаточно уверенный шаг вперёд с точки зрения качества игры. Но развивать это качество уже дальше невозможно, за рамками этой обоймы игроков развития у команды нет, а расширить обойму тоже катастрофически сложно. Стратегически в ближайшие месяцы «Локомотив» оказывается в ситуации, когда Алексей Миранчук уедет – если не в «Ювентус», то ещё куда-нибудь он точно отбудет, появятся новые футболисты наряду со старыми – в команде полно ветеранов. В общем, всё это и сможет позволить клубу в будущем сделать некоторый шаг вперёд, и тогда безусловно встанет вопрос о новом главном тренере. Или о старом главном тренере, но с новых логических позиций.



Так я отношусь к «Локомотиву» в этом сезоне и очень надеюсь, что, возможно, последний сезон Сёмина в этом клубе принесёт ему большой успех. Потому что только старый джедай может остановить сегодня империю зла», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

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