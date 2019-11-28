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Колашинац — о нападении на него и Озила: это была определённо опасная ситуация

Колашинац — о нападении на него и Озила: это была определённо опасная ситуация
Футбол / Англия 0

Защитник «Арсенала» Зеад Колашинац поделился воспоминаниями о деталях нападения на него и полузащитника «канониров» Месута Озила, которое произошло летом.

«Озил навестил меня. Я вышел и стоял рядом с его машиной. Внезапно рядом с нами остановился водитель скутера. О таких инцидентах часто слышишь, но никогда не думаешь, что подобное может произойти с вами. Внезапно грабитель встал рядом со мной и начал доставать предмет из своего кармана. «Ну что же, теперь моя очередь», — подумал я. Я оставался спокойным и пытался дать отпор.

Это была определённо опасная ситуация. Мы рады, что с нами ничего не случилось. Это самое главное. И именно поэтому об этом следует забыть. Всё кончено», — приводит слова Колашинаца Goal.

Злоумышленники подъехали на скутерах к автомобилю Озила и угрожали им ножами. Месут вышел из машины и побежал за помощью в ресторан, а Зеяд тем временем вступил в драку с нападавшими. Колашинацу удалось отогнать грабителей. В итоге ценности игроков остались нетронутыми. Позже полиция выследила и арестовала преступников.

Один из нападавших на Озила и Колашинаца получил 10 лет тюрьмы
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