Победная серия «Краснодара» в Лиге Европы достигла трёх матчей

«Краснодар» обыграл «Базель» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу российской команды.

Для «быков» эта победа стала уже третьей подряд в Лиге Европы. Ранее подопечные Сергея Матвеева дважды обыграли «Трабзонспор» (3:1, 2:0).

Беспроигрышная серия «Краснодара» во всех турнирах достигла 9 матчей: в Лиге Европы — 3 победы, в Российской Премьер-Лиге — 4 ничьих, 2 победы.

«Краснодар», набрав 9 очков, занимает третье место в турнирной таблице группы C Лиги Европы. В заключительном, 6-м туре «быки» сыграют с «Хетафе». Встреча состоится в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» 12 декабря, начало — в 20:55 мск.

Статистика игроков Лиги Европы доступна на «Чемпионате».