Победная серия «Краснодара» в Лиге Европы достигла трёх матчей
«Краснодар» обыграл «Базель» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу российской команды.
Для «быков» эта победа стала уже третьей подряд в Лиге Европы. Ранее подопечные Сергея Матвеева дважды обыграли «Трабзонспор» (3:1, 2:0).
Беспроигрышная серия «Краснодара» во всех турнирах достигла 9 матчей: в Лиге Европы — 3 победы, в Российской Премьер-Лиге — 4 ничьих, 2 победы.
«Краснодар», набрав 9 очков, занимает третье место в турнирной таблице группы C Лиги Европы. В заключительном, 6-м туре «быки» сыграют с «Хетафе». Встреча состоится в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» 12 декабря, начало — в 20:55 мск.
Статистика игроков Лиги Европы доступна на «Чемпионате».
«Краснодар» выучил урок «Базеля». Теперь нужно побеждать «Хетафе»
К сожалению, Ари «быкам» не поможет.
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