ЦСКА — «Лудогорец»: Кешерю открыл счёт

Румынский нападающий «Лудогорца» Клаудиу Кешерю открыл счёт в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).

На 66-й минуте Кешерю отличился с передачи Кристалдо Вандерсона.

Матч ЦСКА — «Лудогорец» проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Лудогорец».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Дании во главе с Якобом Кехлетом, ему ассистируют Ларс Хуммельгор. Резервный судья — Йенс Моэ.



После четырёх туров ЦСКА, набрав 1 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице группе Н. «Лудогорец» (6) — на втором месте. Лидером группы является «Эспаньол» (10).



В первом круге «Лудогорец» разгромил ЦСКА на своём поле со счётом 5:1.