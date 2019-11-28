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ЦСКА — «Лудогорец»: Кешерю открыл счёт

ЦСКА — «Лудогорец»: Кешерю открыл счёт
Футбол / Евро-2020 0

Румынский нападающий «Лудогорца» Клаудиу Кешерю открыл счёт в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).

На 66-й минуте Кешерю отличился с передачи Кристалдо Вандерсона.

Матч ЦСКА — «Лудогорец» проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Лудогорец».

Обслуживает встречу бригада арбитров из Дании во главе с Якобом Кехлетом, ему ассистируют Ларс Хуммельгор. Резервный судья — Йенс Моэ.

После четырёх туров ЦСКА, набрав 1 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице группе Н. «Лудогорец» (6) — на втором месте. Лидером группы является «Эспаньол» (10).

В первом круге «Лудогорец» разгромил ЦСКА на своём поле со счётом 5:1.

Макаров, которым интересуется ЦСКА, присутствует на матче «армейцев» в ЛЕ
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