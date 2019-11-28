Макаров, которым интересуется ЦСКА, присутствует на матче «армейцев» в ЛЕ
Полузащитник нижнекамского «Нефтехимика» Денис Макаров присутствует на матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Лудогорец». 21-летний футболист опубликовал видео с московского стадиона «ВЭБ Арена» на своей странице в «Инстаграме».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «армейцы» проявляют интерес к Макарову, но переговоры проходят тяжело. Другим клубом, который намерен приобрести хавбека, является «Рубин». Казанский клуб уже сделал «Нефтехимику» предложение о трансфере.
В нынешнем сезоне Денис забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах Футбольной национальной лиги. Его контракт с «Нефтехимиком» рассчитан до 30 июня 2020 года.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Лудогорец».
Расклады в группах российских клубов. Что и кому надо для выхода в плей-офф ЛЕ
Даже у ЦСКА ещё есть шанс.
- 28 ноября 2019
-
23:44
-
23:33
-
23:30
-
23:26
-
23:18
-
23:15
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:46
-
22:45
-
22:30
-
22:28
-
22:25
-
22:18
-
22:16
-
22:13
-
21:55
-
21:52
-
21:25
-
21:13
-
21:02
-
20:44
-
20:40
-
20:29
-
20:22
-
20:21
-
20:00
-
19:56
-
19:47
-
19:38
-
19:35
-
19:13
Партнерский контент