Макаров, которым интересуется ЦСКА, присутствует на матче «армейцев» в ЛЕ

Полузащитник нижнекамского «Нефтехимика» Денис Макаров присутствует на матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Лудогорец». 21-летний футболист опубликовал видео с московского стадиона «ВЭБ Арена» на своей странице в «Инстаграме».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «армейцы» проявляют интерес к Макарову, но переговоры проходят тяжело. Другим клубом, который намерен приобрести хавбека, является «Рубин». Казанский клуб уже сделал «Нефтехимику» предложение о трансфере.

В нынешнем сезоне Денис забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах Футбольной национальной лиги. Его контракт с «Нефтехимиком» рассчитан до 30 июня 2020 года.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Лудогорец».