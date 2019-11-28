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«Брага» и «Вулверхэмптон» вышли в плей-офф Лиги Европы

«Брага» и «Вулверхэмптон» вышли в плей-офф Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 5-го тура группы K Лиги Европы «Брага» принимала «Вулверхэмптон». Встреча прошла в Браге на стадионе «AXA» и завершилась со счётом 3:3.

В составе «Браги» отличились полузащитники Андре Орта и Франсержио, а также нападающий Паулинью. Авторами голов «Вулверхэмптона» стали форварды Рауль Хименес и Адама Траоре, а также защитник Мэтт Доэрти.

В другом матче 5-го тура группы K «Бешикташ» принимал «Слован» из Братиславы. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Бешикташа» отличились защитник Энсо Роко и хавбек Адем Ляич, реализовавший пенальти. Автором единственного гола «Слована» стал хавбек Эрик Даниэль.

«Брага» и «Вулверхэмптон» досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы. Группа K. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
3 : 3
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон, Англия
1:0 Орта – 6'   1:1 Хименес – 13'   1:2 Доэрти – 34'   1:3 Траоре – 35'   2:3 Паулинью – 64'   3:3 Франсержио – 79'
Лига Европы. Группа K. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
0:1 Даниэль – 35'   1:1 Роко – 75'   2:1 Ляич – 90+2' (пен)
«Гент» и «Вольфсбург» вышли в плей-офф Лиги Европы
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