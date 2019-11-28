«Брага» и «Вулверхэмптон» вышли в плей-офф Лиги Европы

В матче 5-го тура группы K Лиги Европы «Брага» принимала «Вулверхэмптон». Встреча прошла в Браге на стадионе «AXA» и завершилась со счётом 3:3.

В составе «Браги» отличились полузащитники Андре Орта и Франсержио, а также нападающий Паулинью. Авторами голов «Вулверхэмптона» стали форварды Рауль Хименес и Адама Траоре, а также защитник Мэтт Доэрти.

В другом матче 5-го тура группы K «Бешикташ» принимал «Слован» из Братиславы. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Бешикташа» отличились защитник Энсо Роко и хавбек Адем Ляич, реализовавший пенальти. Автором единственного гола «Слована» стал хавбек Эрик Даниэль.

«Брага» и «Вулверхэмптон» досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы.