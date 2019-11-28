«Брага» и «Вулверхэмптон» вышли в плей-офф Лиги Европы
В матче 5-го тура группы K Лиги Европы «Брага» принимала «Вулверхэмптон». Встреча прошла в Браге на стадионе «AXA» и завершилась со счётом 3:3.
В составе «Браги» отличились полузащитники Андре Орта и Франсержио, а также нападающий Паулинью. Авторами голов «Вулверхэмптона» стали форварды Рауль Хименес и Адама Траоре, а также защитник Мэтт Доэрти.
В другом матче 5-го тура группы K «Бешикташ» принимал «Слован» из Братиславы. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Бешикташа» отличились защитник Энсо Роко и хавбек Адем Ляич, реализовавший пенальти. Автором единственного гола «Слована» стал хавбек Эрик Даниэль.
«Брага» и «Вулверхэмптон» досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы.
Лига Европы. Группа K. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
3 : 3
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон, Англия
1:0 Орта – 6' 1:1 Хименес – 13' 1:2 Доэрти – 34' 1:3 Траоре – 35' 2:3 Паулинью – 64' 3:3 Франсержио – 79'
Лига Европы. Группа K. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
0:1 Даниэль – 35' 1:1 Роко – 75' 2:1 Ляич – 90+2' (пен)
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