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Бийол: я бы не стал говорить про проклятье ЦСКА в Лиге Европы

Бийол: я бы не стал говорить про проклятье ЦСКА в Лиге Европы
Футбол 0

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем» (1:1).

«Нам снова не удалось забить сразу. Если бы мы забили в первом тайме, всё было бы возможно. Обидно. Надо сфокусироваться на чемпионате, чтобы подняться там наверх в таблице.

Мы все хотим выиграть последний матч в Барселоне и уйти с хорошим результатом и настроением на паузу в чемпионате.

Проклятье? Не уверен, что можно говорить так. Мы не забили, это всё. Остальное неважное. Нужно идти дальше.
Был ли офсайд при 1:1? Я со своей позиции не видел. Мяч несколько раз попадал в Федю. Так бывает, это помешало, но с этим ничего не сделать", — передаёт слова Бийола корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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