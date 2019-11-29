Бубнов: будет ли руководство ЦСКА терпеть такие результаты — большой вопрос

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал ничью ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:1).
«Тот факт, что Виктор Гончаренко выставил на ничего не значащий матч основной состав, лишний раз говорит о серьёзном отношении «армейцев» к Лиге Европы. До понедельника есть время восстановиться, так что встречу с «Лудогорцем» можно было рассматривать как тренировку с большой нагрузкой. Недаром Гончаренко говорил, что турнирное положение значения не имеет, и команда будет играть исключительно на победу.
В то же время выбор у тренерского штаба не такой уж большой. Ну можно было бы выпустить с первых минут Шарлию, Щенникова, Бийола, Нисимуру, и дать некоторым лидерам отдохнуть. Но тогда не было бы сыгранности, а шансы проиграть заметно возросли бы. Тот же Дзагоев ещё явно не готов проводить на поле все 90 минут и функционально выглядит не лучшим образом. А матч, как говорил Гончаренко, очень ответственный.
При этом с точки зрения результата и качества игры ничего не вышло. Игра протекала на встречных курсах, и моментов у ЦСКА было не так уж и много. До перерыва запомнился лишь удар Влашича, а во втором тайме — голевая комбинация, которая, к слову, получилось отличной. «Армейцы» здорово друг друга видели и разыграли всё как по нотам. Но этими эпизодами активность «армейцев» у чужих ворот и ограничивалась, а «Лудогорец» по ощущениям действовал даже острее.
Конечно, такой результат — последнее место в группе — можно назвать полным провалом. Из такой группы ЦСКА обязан был выходить, но нужно учитывать, что команда у Гончаренко молодая и неопытная, плюс было немало травм. В каком-то смысле ничего удивительного в том, что «армейцы» так плохо выступили. У ЦСКА есть хорошие перспективы, но будет ли руководство клуба терпеть такие результаты и по-прежнему доверять Гончаренко — большой вопрос», — приводит слова Бубнова Sportbox.
ЦСКА, набрав 2 очка, занимает последнее, четвёртое место в группе H Лиги Европы. «Армейцы» лишились шансов на выход в плей-офф турнира.
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