Жена Ари с семейным портретом и майка с быком-качком. Фото победы «Краснодара»

28 ноября в Краснодаре на одноимённом стадионе в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы «Краснодар» принимал «Базель». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу российской команды.
Автором единственного гола стал нападающий «быков» Ари, который реализовал пенальти на 72-й минуте.
В другом матче 5-го тура «Трабзонспор» принимал «Хетафе». Встреча состоялась в Трабзоне на стадионе «Хюсейин Авни Акер» и завершилась со счётом 1:0 в пользу испанского клуба.
Победу «Хетафе» принёс форвард Хайме Мата, отличившийся на 50-й минуте после передачи полузащитника Роберта Кенеди.
В заключительном, 6-м туре группового этапа «Краснодар» на выезде сыграет с «Хетафе», а «Базель» дома примет «Трабзонспор». Оба матча состоятся 12 декабря.
Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Базель» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.
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