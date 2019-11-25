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Гвардиола пошутил, что ему и Клоппу стоит поменяться трофеями ЛЧ и АПЛ

Гвардиола пошутил, что ему и Клоппу стоит поменяться трофеями ЛЧ и АПЛ
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил перед журналистами с речью, в которой в юмористическом ключе упомянул наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, также присутствовавшего на мероприятии.

«Всем добрый вечер. Вы не представляете, как трудно выступать с речью после Юргена. У меня нет его прекрасной улыбки. Нужно потренироваться.

Я бы хотел выиграть его трофей – Лигу чемпионов. Уверен, он хочет выиграть мой – Премьер-лигу. Возможно, нам стоит поменяться. «Манчестер Сити» – богатый клуб, так что мы оплатим сегодняшний ужин», — сказал Гвардиола.

Видео доступно в «твиттере» ESPN UK.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» завоевал Лигу чемпионов, победив в финале «Тоттенхэм Хотспур». «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.

Клопп: «Ливерпуль» не думает о преимуществе в Премьер-лиге
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