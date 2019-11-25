Гвардиола пошутил, что ему и Клоппу стоит поменяться трофеями ЛЧ и АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил перед журналистами с речью, в которой в юмористическом ключе упомянул наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, также присутствовавшего на мероприятии.
«Всем добрый вечер. Вы не представляете, как трудно выступать с речью после Юргена. У меня нет его прекрасной улыбки. Нужно потренироваться.
Я бы хотел выиграть его трофей – Лигу чемпионов. Уверен, он хочет выиграть мой – Премьер-лигу. Возможно, нам стоит поменяться. «Манчестер Сити» – богатый клуб, так что мы оплатим сегодняшний ужин», — сказал Гвардиола.
Видео доступно в «твиттере» ESPN UK.
В минувшем сезоне «Ливерпуль» завоевал Лигу чемпионов, победив в финале «Тоттенхэм Хотспур». «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.
Клопп: «Ливерпуль» не думает о преимуществе в Премьер-лиге
- 25 ноября 2019
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