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«Боруссия» Д планирует продать Санчо зимой

«Боруссия» Д планирует продать Санчо зимой
Футбол / Англия 0

Руководство дортмундской «Боруссии» хочет как можно скорее расстаться с полузащитником Джейдоном Санчо. Немецкий клуб рассчитывает, что сможет договориться о продаже 19-летнего англичанина уже в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает The Independent.

В «Боруссии» недовольны дисциплиной Санчо и тем, что его представители ранее начали подготавливать всё для скорого трансфера. По информации издания, отношения между боссами «шмелей» и лагерем Джейдона окончательно испортились.

В услугах Санчо заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и мадридский «Реал». «Боруссия» хочет выручить с продажи хавбека более £ 100 млн (€ 117,3 млн).

В нынешнем сезоне Джейдон забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач в 18 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Санчо может перейти в «Реал» или «Барселону», а не в «Манчестер Юнайтед»
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