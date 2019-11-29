«Боруссия» Д планирует продать Санчо зимой

Руководство дортмундской «Боруссии» хочет как можно скорее расстаться с полузащитником Джейдоном Санчо. Немецкий клуб рассчитывает, что сможет договориться о продаже 19-летнего англичанина уже в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает The Independent.
В «Боруссии» недовольны дисциплиной Санчо и тем, что его представители ранее начали подготавливать всё для скорого трансфера. По информации издания, отношения между боссами «шмелей» и лагерем Джейдона окончательно испортились.
В услугах Санчо заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и мадридский «Реал». «Боруссия» хочет выручить с продажи хавбека более £ 100 млн (€ 117,3 млн).
В нынешнем сезоне Джейдон забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач в 18 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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