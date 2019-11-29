«Арсенал» сопроводил новость об отставке Эмери фотографией стадиона

Лондонский «Арсенал» не стал сопровождать новость об отставке Унаи Эмери с поста главного тренера команды его фотографией.



К опубликованной в «твиттере» клуба записи была прикреплена фотография домашнего стадиона «канониров» «Эмирейтс».

Фото: «Твиттер» ФК «Арсенал»

Напомним, аналогичным образом в октябре 2018 года о расставании с главным тренером объявил московский «Спартак». Тогда пост наставника красно-белых покинул итальянский специалист Массимо Каррера, под руководством которого команда впервые за 16 лет завоевала титул чемпиона России.



В последнем матче под руководством Эмери «Арсенал» потерпел поражение от «Айнтрахта» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы со счётом 1:2. Испанский специалист возглавил «канониров» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли «Челси».