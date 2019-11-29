Тедеско: не слышал про назначение Вилкова, это не так важно для меня

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал назначение Михаила Вилкова видеоассистентом на матч 18-го тура Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак».

«Я не слышал про Вилкова, это не так важно для меня. Мы готовимся к игре и разбираем соперника, стараемся улучшить свою игру и стараемся сделать всё то, на что мы можем повлиять. К счастью, мы не можем повлиять на работу судей и VAR.

У нас в Германии тоже много дискуссий по поводу VAR. Тема очень деликатная. Здесь нужно найти грань работы этой системы, и это нелегко. Одно дело, когда VAR вмешивается в чёткий игровой момент, другое дело — когда в момент, который 50 на 50. Поэтому эта тема будет обсуждаться ещё долгое время», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 1 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 17 турах. Команда из Санкт-Петербурга находится на первом месте, набрав 39 очков.