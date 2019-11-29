Вратарь «Арсенала» — Эмери: это наша вина, мы подвели вас

Вратарь «Арсенала» Дамиан Мартинес прокомментировал увольнение главного тренера команды Унаи Эмери.
«Спасибо, Унаи Эмери и Хави Гарсия. Я действительно сожалею, что мы подвели вас. Это наша вина, что не смогли сделать всё возможное и что не играли должным образом. Уверен, что мы встретимся снова», — написал Мартинес в своём «твиттере».
Эмери возглавил «Арсенал» в сезоне-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, который работал в клубе более 20 лет. В первом сезоне под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где уступили «Челси».
В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Арсенал» располагается на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 18 очков в 13 матчах.
- 29 ноября 2019
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