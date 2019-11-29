Виейра — о слухах про «Интер Майами»: вчера «Лион», а завтра «Ботафого»?

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал слухи и возможном назначении на пост главного тренера «Интера Майами».
Ранее была информация, что американский клуб, создателем и совладельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, заинтересован в назначении бывшего игрока «Арсенала» Патрика Виейра главным тренером команды.
«В начале сезона меня связывали с «Лионом», вчера это был «Интер Майами», а завтра будет «Ботафого»? Я не знаю, что вам на это ответить.
Каждый день я стараюсь делать свою команду лучше. Насчёт моего положения вам нужно спросить других людей, я не чувствую никакой опасности. Но стоит ответить, что сейчас всё в футболе происходит очень быстро», — приводит слова Виейра Daily Mail.
Патрик Виейра возглавил «Ниццу» в июне 2018 года, в первом же сезоне закончив чемпионат Франции на седьмом месте. Сейчас клуб находится на 15-м месте в Лиге 1, набрав 17 очков в 14 матчах.
- 29 ноября 2019
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