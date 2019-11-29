«Барселона» опубликовала обновлённую информацию о травме Дембеле
«Барселона» на своём официальном сайте сообщила, что вингер команды Усман Дембеле выбыл из строя из-за травмы на 10 недель.
«Медицинское обследование подтвердило, что Усман Дембеле получил травму двуглавой мышцы правого подколенного сухожилия. Предполагаемое время его отсутствия составляет около 10 недель», — сказано в заявлении каталонского клуба.
Напомним, в нынешнем сезоне Усман получил уже три мышечных повреждения. Всего же за время в «Барселоне» у него их было восемь.
В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 5 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 1 гол, а также получил 1 жёлтую и 1 красную карточки. «Барселона» после 13 туров занимает первое место в турнирной таблице первенства.
Восстановление Дембеле может затянуться на три месяца из-за операции
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