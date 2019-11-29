«Славия»: весь стадион не оскорблял Лукаку на расовой почве. Ему надо извиниться
Пражская «Славия» выступила с заявлением относительно недавних слов нападающего миланского «Интера» Ромелу Лукаку о расистских скандированиях на матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся 27 ноября в Праге на арене «Эден».
«Наш клуб не согласен с утверждением, что весь стадион скандировал расистские оскорбления. Мы проанализировали доступные видеозаписи, и ни одна из них не подтвердила заявление господина Лукаку.
Клуб уже принёс извинения за поведение отдельных болельщиков, и было бы целесообразно, чтобы господин Лукаку тоже извинился за свои слова», — говорится в сообщении «Славии», опубликованном в «Твиттере».
Встреча «Славия» — «Интер» завершилась со счётом 3:1 в пользу миланской команды.
Малком: в России я не видел ни одного случая проявления расизма
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