Слуцкий: никогда не проигрывал 4 матча подряд, но не волнуюсь из-за этого

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что не ощущает давления из-за четырёх подряд поражений своей команды.

«Когда проигрываешь несколько раз, каждый последующий матч становится самым важным. Я никогда не проигрывал четыре раза подряд в своей карьере, но я не волнуюсь. Я сказал игрокам, чтобы они не боялись ошибаться. Если они ошибаются, это моя ответственность, и это правильно.

Я не чувствую давления, потому что считаю себя опытным тренером. Думаю, что более важно защищать своих игроков и брать на себя ответственность. Я вижу уверенность у своих игроков, которые действительно хороши. Всего несколько недель назад мы обыграли «АЗ Алкмар» и «Утрехт» и сыграли вничью с «Аяксом», поэтому я всё ещё уверен в команде. Мы заслуживали победы в некоторых проигранных матчах», — приводит слова Слуцкого FC Update со ссылкой на FOX Sports.