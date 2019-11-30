Гаджиев — о поведении болельщиков: Лев Толстой тоже матерился

Президент клуба «Махачкала», бывший тренер самарских «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о поведении болельщиков и нецензурной брани на стадионах.



«Мат мату рознь. Лев Толстой тоже матерился. Но когда брань грязная, то как можно к этому относиться? Нужно помнить, что такие слова могут быть обращены к твоей сестре, жене, детям. Это никому не понравится», — приводит слова Гаджиева «RT на русском».

После 17 туров лидером турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги является петербургский «Зенит», набравший 39 очков. В тройку также входят московские команды «Локомотив» (34) и ЦСКА (33)

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20



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