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Гаджиев — о поведении болельщиков: Лев Толстой тоже матерился

Гаджиев — о поведении болельщиков: Лев Толстой тоже матерился
Футбол / РПЛ 0

Президент клуба «Махачкала», бывший тренер самарских «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о поведении болельщиков и нецензурной брани на стадионах.

«Мат мату рознь. Лев Толстой тоже матерился. Но когда брань грязная, то как можно к этому относиться? Нужно помнить, что такие слова могут быть обращены к твоей сестре, жене, детям. Это никому не понравится», — приводит слова Гаджиева «RT на русском».

После 17 туров лидером турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги является петербургский «Зенит», набравший 39 очков. В тройку также входят московские команды «Локомотив» (34) и ЦСКА (33)

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