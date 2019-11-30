Красич: не нужно увольнять Гончаренко. Он показывает хорошие результаты в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Милош Красич поделился мнением о работе главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко, а также планами на будущее.



«Слежу за ЦСКА, сейчас это очень молодая команда. Видел, что последние результаты не очень хорошие. Главная их задача в этом сезоне – попасть в еврокубки. Уверен, на это есть все шансы. Президент и тренер делают всё, чтобы клуб был успешным. Гончаренко показывает очень хорошие результаты, даёт шанс молодым игрокам. Ему нужно доверять, тогда всё будет хорошо. Некоторые фанаты говорят, что его пора увольнять? Не нужно этого делать, Гончаренко — очень хороший тренер.



Что касается меня, сейчас я отдыхаю, гуляю с семьёй. Есть желание в следующем году пойти на тренерские курсы. Хочу, чтобы у меня была лицензия. Не знаю, буду ли работать тренером, но учиться пойду, а там посмотрим», — сказал Красич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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