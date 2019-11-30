«Ростов» и «Урал» поделили очки в матче чемпионата России
В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Урал». Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 0:0.
Серия «Ростова» без побед в чемпионате России достигла четырёх матчей. В предыдущих турах команда Валерия Карпина потерпела два поражения и один раз сыграла вничью. «Урал» не выигрывает уже в течение пяти встреч кряду (четыре ничьи, одно поражение).
«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе жёлто-синих 31 очко. «Урал» (21) — на девятом месте.
В 19-м туре российского первенства екатеринбургский клуб на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а команда из Ростова-на-Дону в гостях встретится с московским «Спартаком». Оба матча состоятся 8 декабря.
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
30 ноября 2019, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург
Карпин: все поражения и неудачи «Ростова» — моя вина
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