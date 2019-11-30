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Как завершится матч 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»?

Как завершится матч 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»?
Футбол / РПЛ 0

Завтра, 1 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак». Начало — в 19:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится матч «Зенит» — «Спартак»?

Принять участие в опросе можно на сайте EX.CO.

«Чемпионат» проведёт платную видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 39 очков. «Спартак» (22) занимает седьмое место.

В 19-м туре сине-бело-голубые 6 декабря на своём поле сыграют с московским «Динамо», а красно-белые 8 декабря дома примут «Ростов».

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».

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Пробуем угадать результаты 18-го тура РПЛ, главным событием которого станет матч «Зенит» — «Спартак».
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