«Наивно думать, что „Спартак“ справится с лучшим клубом страны». Прогнозы на тур

17-й тур нашего конкурса получился не таким провальным, как предыдущий, в котором был показан худший результат сезона.
Дмитрий Радченко — 1 (16-й тур)
Алексей Хасанов (Москва) — 2 (14-й тур)
Анна Кольцова (Казань) — 3 (4-й тур)
Александр Лавров (Сочи) — 4 (10-й тур)
Олег Нефёдов (Санкт-Петербург) — 4 (1-й тур)
Максим Ерёмин — 5 (15-й тур)
Александр Титеев — 5 (2-й тур)
Александр Алейников — 5 (5-й тур)
В пятом туре подряд не могут набрать 10 очков представители команды специалистов. В этот раз Валерий Рейнгольд угадал разницу в играх «Динамо» — «Ростов» и«Уфа» — «Сочи», а также исход встреч «Рубин» — «Зенит» и«Арсенал» — «Краснодар». Итого — 8 очков.
Такой же результат у команды журналистов и это четвёртый подряд результат менее 10 очков. Евгений Кустов угадал разницу в матчах «Тамбов» – «Локомотив» и «Арсенал» – «Краснодар», плюс исходы игр «Рубин» – «Зенит» и ЦСКА – «Крылья Советов».
А вот команда читателей в третий раз показывает хороший результат и резво убегает в отрыв.
Таблица после 17-го тура
Читатели — 168
Специалисты — 151
Журналисты — 147
Ярослав Мельников из Москвы угадал счёт матча ЦСКА — «Крылья Советов», разницу в играх «Тамбов» — «Локомотив», «Урал» — »Спартак» и «Арсенал» — «Краснодар», а также исход встречи «Рубин» — «Зенит».Сумма — 15 баллов.
Карен Варданян (Санкт-Петербург) — 24 (9-й тур)
Олег Веретенников — 18 (4-й тур)
Иван Мальцев (Москва) — 16 (2-й тур)
Михаил Гончаров — 16 (3-й тур)
Сергей Черных (Москва) — 15 (7-й тур)
Ярослав Мельников (Москва) — 15 (17-й тур)
Прогноз специалистов
Ринат Билялетдинов, известный российский тренер:
«Крылья Советов» – «Уфа» — 1:1
У обеих команд нет понимания игры в обороне, в первую очередь для них важно не пропустить и поймать шанс впереди. Конечно, ничья всегда в пользу конкурентов, но осторожность и желание не проиграть прямому конкуренту в борьбе за выживание победит.
«Ростов» – «Урал» — 1:0
«Ростов» захочет реабилитироваться за свои неудачи, дабы успокоить происходящее внутри команды в последних турах. Жёлто-синие выиграют — 1:0
«Ахмат» – «Рубин» — 1:1
«Рубину» некуда отступать, как и «Ахмату». Немного авантюрная игра грозненцев на победу приведёт к опасным контратакам. Они свой забьют, но и пропустят.
«Сочи» – «Оренбург» — 1:1
«Сочи» надо будет вскрывать оборону, которую «Оренбург» явно насытит, индивидуального мастерства у сочинцев не хватит. Система обложить навесами, конечно, может дать какой-то шанс.
«Локомотив» – «Динамо» — 2:0
«Локомотив» выиграет. Все прошедшие неудачи в Лиге чемпионов выльются на «Динамо».
«Зенит» – «Спартак» — 3:1
Обижу «Спартак», но выиграет «Зенит». Сейчас они окрылены победой и необходимостью закрепить игру, всё-таки для питерцев ещё не всё ясно в Лиге чемпионов. При определённом раскладе можно вовсе остаться даже без Лиги Европы. Также «Зениту» нужно не подпустить принципиального соперника в чемпионате – «Локомотив».
«Краснодар» – «Тамбов» — 2:0
«Тамбов» будет упираться, но у «Краснодара» есть проблески комбинационной игры из прошедших сезонов, где-то они дадут о себе знать. «Быки» выиграют.
ЦСКА – «Арсенал» — 2:1
ЦСКА туго забивает. Последний выход Дзагоева на поле обнадежил, наконец-то появилось то, что было в прошлом году и привлекало внимание — быстрый розыгрыш мяча внутри штрафной. Разочек всё-таки такое проскочит. Если Алан выйдет на поле, то это будет усилением и «армейцы» забьют, если нет, то будет сложнее. Но поставлю на победу «армейцев».
Прогноз читателей
Андрей Пархоменко (Ростов-на-Дону):
«Крылья Советов» – «Уфа» — 0:0
«Уфа» не проигрывает в последних трёх матчах, «Крылья» не выигрывали в последних четырёх с нулём забитых голов. Обе серии продлятся.
«Ростов» – «Урал» — 0:1
«Ростов» из-за внутренних проблем начал сыпаться, так что гости победят.
«Ахмат» – «Рубин» — 2:1
У «Ахмата» дела налаживаются четыре матча без поражений и победа в последнем туре. У «Рубина» всё плохо.
«Сочи» – «Оренбург» — 0:2
Неизвестно, состоится ли этот матч в эти выходные из-за эпидемии в «Сочи». Если да, то у «Сочи» немного шансов.
«Локомотив» – «Динамо» — 1:1
«Локомотив» явно устал после Лиги чемпионов, а «Динамо» в последнее время выглядит ннплохо, да и везёт команде прилично.
«Зенит» – «Спартак» — 2:1
«Спартак» сейчас непредсказуем и может дать бой. Но «Зенит» сильнее, в хорошей форме и отличном настроении.
«Краснодар» – «Тамбов» — 3:0
Тут всё ясно.
ЦСКА – «Арсенал» — 2:0
ЦСКА официально избавился от еврокубков и теперь должен стать пободрее.
Прогноз журналистов
Богдан Горбунов, корреспондент «Чемпионата»:
«Крылья Советов» — «Уфа» — 1:1
Самарцы в последнее время испытывают серьёзные проблемы с результативностью. На счету «Крыльев» 0 забитых мячей в 4 предыдущих играх, а команда Вадима Евсеева стабильно мало пропускает. Так что, голевой феерии в этой игре ждать не стоит. 2 гола на двоих – максимум.
«Ростов» — «Урал» — 2:1
«Урал» подходящий соперник для «Ростова», чтобы наконец прервать неудачную серию без побед. По игре жёлто-синие были не так плохи, как их результаты в последних встречах. Так что во время последнего матча в году при домашних трибунах они будут чрезвычайно мотивированы.
«Ахмат» — «Рубин» — 0:0
Ещё один матч, в котором оба участника не блещут результативностью. Наверняка игра в Грозном будет закрытой и довольно унылой. Обе команды сейчас находятся в зоне стыков, поэтому цена ошибки очень велика.
«Сочи» — «Оренбург» — 0:2
«Сочи» пострадал от эпидемии. За несколько дней до матча с «Оренбургом» сразу 10 футболистов оказались в лазарете из-за вируса инфекционной ангины. Южанам даже пришлось отменять тренировку. Хотя бы одно очко в такой ситуации будет настоящим чудом, но вряд ли «Оренбург» упустит свой шанс закрепиться в середине турнирной таблицы.
«Локомотив» — «Динамо» — 2:1
«Динамо» не проигрывает с начала октября, но, кажется, удачная серия команды Новикова прервётся в игре с «Локомотивом». «Железнодорожники» сейчас объективно сильнее. Да и как обращать тяжело складывающиеся матчи себе на пользу, они показали в прошлом туре в Саранске – в игре против «Тамбова».
«Зенит» — «Спартак» — 2:0
Тедеско ещё только строит свою команду, поэтому ожидать, что «красно-белые» сумеют на выезде справиться с самым сильным клубом страны – довольно наивно. В первом тайме, пожалуй, «Спартак» сумеет сохранить ворота в неприкосновенности. Однако после перерыва «Зенит» реализует своё превосходство.
«Краснодар» — «Тамбов» — 3:1
Для «Краснодара» домашний матч с аутсайдером — отличный шанс, чтобы подняться в зону Лиги чемпионов. Кроме того, в РПЛ команда Матвеева очень давно не забивала больше двух мячей. Так что игра на юге России наверняка окажется довольно результативной.
ЦСКА – «Арсенал» — 2:0
Команда Гончаренко провалилась в Лиге Европы, но в РПЛ по-прежнему выступает довольно неплохо. Сложно представить, какую неразрешимую задачу мог бы поставить перед москвичами «Арсенал», регулярно уступающий лидерам чемпионата. Так что ставлю на уверенную победу ЦСКА.
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