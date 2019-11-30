«Наивно думать, что „Спартак“ справится с лучшим клубом страны». Прогнозы на тур

17-й тур нашего конкурса получился не таким провальным, как предыдущий, в котором был показан худший результат сезона.

Худшие результаты

Дмитрий Радченко — 1 (16-й тур)

Алексей Хасанов (Москва) — 2 (14-й тур)

Анна Кольцова (Казань) — 3 (4-й тур)

Александр Лавров (Сочи) — 4 (10-й тур)

Олег Нефёдов (Санкт-Петербург) — 4 (1-й тур)

Максим Ерёмин — 5 (15-й тур)

Александр Титеев — 5 (2-й тур)

Александр Алейников — 5 (5-й тур)

В пятом туре подряд не могут набрать 10 очков представители команды специалистов. В этот раз Валерий Рейнгольд угадал разницу в играх «Динамо» — «Ростов» и«Уфа» — «Сочи», а также исход встреч «Рубин» — «Зенит» и«Арсенал» — «Краснодар». Итого — 8 очков.

Такой же результат у команды журналистов и это четвёртый подряд результат менее 10 очков. Евгений Кустов угадал разницу в матчах «Тамбов» – «Локомотив» и «Арсенал» – «Краснодар», плюс исходы игр «Рубин» – «Зенит» и ЦСКА – «Крылья Советов».

А вот команда читателей в третий раз показывает хороший результат и резво убегает в отрыв.

Таблица после 17-го тура

Читатели — 168

Специалисты — 151

Журналисты — 147

Критическая ситуация в таблице коэффициентов. Португалия отрывается Россия уверенно идёт к потере одной команды в ЛЧ.

Ярослав Мельников из Москвы угадал счёт матча ЦСКА — «Крылья Советов», разницу в играх «Тамбов» — «Локомотив», «Урал» — »Спартак» и «Арсенал» — «Краснодар», а также исход встречи «Рубин» — «Зенит».Сумма — 15 баллов.

Лучшие результаты

Карен Варданян (Санкт-Петербург) — 24 (9-й тур)

Олег Веретенников — 18 (4-й тур)

Иван Мальцев (Москва) — 16 (2-й тур)

Михаил Гончаров — 16 (3-й тур)

Сергей Черных (Москва) — 15 (7-й тур)

Ярослав Мельников (Москва) — 15 (17-й тур)

Прогноз специалистов

Ринат Билялетдинов, известный российский тренер:

«Крылья Советов» – «Уфа» — 1:1

У обеих команд нет понимания игры в обороне, в первую очередь для них важно не пропустить и поймать шанс впереди. Конечно, ничья всегда в пользу конкурентов, но осторожность и желание не проиграть прямому конкуренту в борьбе за выживание победит.



«Ростов» – «Урал» — 1:0

«Ростов» захочет реабилитироваться за свои неудачи, дабы успокоить происходящее внутри команды в последних турах. Жёлто-синие выиграют — 1:0



«Ахмат» – «Рубин» — 1:1

«Рубину» некуда отступать, как и «Ахмату». Немного авантюрная игра грозненцев на победу приведёт к опасным контратакам. Они свой забьют, но и пропустят.



«Сочи» – «Оренбург» — 1:1

«Сочи» надо будет вскрывать оборону, которую «Оренбург» явно насытит, индивидуального мастерства у сочинцев не хватит. Система обложить навесами, конечно, может дать какой-то шанс.

«Локомотив» – «Динамо» — 2:0

«Локомотив» выиграет. Все прошедшие неудачи в Лиге чемпионов выльются на «Динамо».



«Зенит» – «Спартак» — 3:1

Обижу «Спартак», но выиграет «Зенит». Сейчас они окрылены победой и необходимостью закрепить игру, всё-таки для питерцев ещё не всё ясно в Лиге чемпионов. При определённом раскладе можно вовсе остаться даже без Лиги Европы. Также «Зениту» нужно не подпустить принципиального соперника в чемпионате – «Локомотив».



«Краснодар» – «Тамбов» — 2:0

«Тамбов» будет упираться, но у «Краснодара» есть проблески комбинационной игры из прошедших сезонов, где-то они дадут о себе знать. «Быки» выиграют.

Да, Ари подвёл «Краснодар». Но это побочный эффект его лучших качеств на поле Своими эмоциями он приносит команде гораздо больше пользы.

ЦСКА – «Арсенал» — 2:1

ЦСКА туго забивает. Последний выход Дзагоева на поле обнадежил, наконец-то появилось то, что было в прошлом году и привлекало внимание — быстрый розыгрыш мяча внутри штрафной. Разочек всё-таки такое проскочит. Если Алан выйдет на поле, то это будет усилением и «армейцы» забьют, если нет, то будет сложнее. Но поставлю на победу «армейцев».

Прогноз читателей

Андрей Пархоменко (Ростов-на-Дону):

«Крылья Советов» – «Уфа» — 0:0

«Уфа» не проигрывает в последних трёх матчах, «Крылья» не выигрывали в последних четырёх с нулём забитых голов. Обе серии продлятся.

«Ростов» – «Урал» — 0:1

«Ростов» из-за внутренних проблем начал сыпаться, так что гости победят.

«Ахмат» – «Рубин» — 2:1

У «Ахмата» дела налаживаются четыре матча без поражений и победа в последнем туре. У «Рубина» всё плохо.

«Сочи» – «Оренбург» — 0:2

Неизвестно, состоится ли этот матч в эти выходные из-за эпидемии в «Сочи». Если да, то у «Сочи» немного шансов.

В «Сочи» вспыхнул вирус перед игрой РПЛ. В клубе надеются на чудо Говорят, всё из-за погоды в Уфе.

«Локомотив» – «Динамо» — 1:1

«Локомотив» явно устал после Лиги чемпионов, а «Динамо» в последнее время выглядит ннплохо, да и везёт команде прилично.

«Зенит» – «Спартак» — 2:1

«Спартак» сейчас непредсказуем и может дать бой. Но «Зенит» сильнее, в хорошей форме и отличном настроении.

Оздоев снова отпраздновал гол необычным жестом. Мы узнали его значение Иероглифы, луна, ушу…

«Краснодар» – «Тамбов» — 3:0

Тут всё ясно.

ЦСКА – «Арсенал» — 2:0

ЦСКА официально избавился от еврокубков и теперь должен стать пободрее.

Прогноз журналистов

Богдан Горбунов, корреспондент «Чемпионата»:

«Крылья Советов» — «Уфа» — 1:1

Самарцы в последнее время испытывают серьёзные проблемы с результативностью. На счету «Крыльев» 0 забитых мячей в 4 предыдущих играх, а команда Вадима Евсеева стабильно мало пропускает. Так что, голевой феерии в этой игре ждать не стоит. 2 гола на двоих – максимум.

«Ростов» — «Урал» — 2:1

«Урал» подходящий соперник для «Ростова», чтобы наконец прервать неудачную серию без побед. По игре жёлто-синие были не так плохи, как их результаты в последних встречах. Так что во время последнего матча в году при домашних трибунах они будут чрезвычайно мотивированы.



«Ахмат» — «Рубин» — 0:0

Ещё один матч, в котором оба участника не блещут результативностью. Наверняка игра в Грозном будет закрытой и довольно унылой. Обе команды сейчас находятся в зоне стыков, поэтому цена ошибки очень велика.



«Сочи» — «Оренбург» — 0:2

«Сочи» пострадал от эпидемии. За несколько дней до матча с «Оренбургом» сразу 10 футболистов оказались в лазарете из-за вируса инфекционной ангины. Южанам даже пришлось отменять тренировку. Хотя бы одно очко в такой ситуации будет настоящим чудом, но вряд ли «Оренбург» упустит свой шанс закрепиться в середине турнирной таблицы.



«Локомотив» — «Динамо» — 2:1

«Динамо» не проигрывает с начала октября, но, кажется, удачная серия команды Новикова прервётся в игре с «Локомотивом». «Железнодорожники» сейчас объективно сильнее. Да и как обращать тяжело складывающиеся матчи себе на пользу, они показали в прошлом туре в Саранске – в игре против «Тамбова».



«Зенит» — «Спартак» — 2:0

Тедеско ещё только строит свою команду, поэтому ожидать, что «красно-белые» сумеют на выезде справиться с самым сильным клубом страны – довольно наивно. В первом тайме, пожалуй, «Спартак» сумеет сохранить ворота в неприкосновенности. Однако после перерыва «Зенит» реализует своё превосходство.

«Пусть лают, вякают. А со «Спартаком» будет война». Дзюба ответил на оскорбления И пообещал ещё ответить на поле. Имеет в виду «Спартак»?

«Краснодар» — «Тамбов» — 3:1

Для «Краснодара» домашний матч с аутсайдером — отличный шанс, чтобы подняться в зону Лиги чемпионов. Кроме того, в РПЛ команда Матвеева очень давно не забивала больше двух мячей. Так что игра на юге России наверняка окажется довольно результативной.



ЦСКА – «Арсенал» — 2:0

Команда Гончаренко провалилась в Лиге Европы, но в РПЛ по-прежнему выступает довольно неплохо. Сложно представить, какую неразрешимую задачу мог бы поставить перед москвичами «Арсенал», регулярно уступающий лидерам чемпионата. Так что ставлю на уверенную победу ЦСКА.