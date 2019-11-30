Черчесов — о возможном сопернике: у Уэльса есть Бэйл, а финны сейчас на подъёме

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от жеребьёвки финальной части чемпионата Европы — 2020, которая состоится сегодня, 30 ноября.

«Эта жеребьёвка точно необычная, а интересного мало, потому что ждёшь последнего соперника. У меня впервые такое в практике.

Насколько может повлиять на подготовку то, где пройдёт матч между Россией и Данией? Естественно, такие вещи влияют на нюансы. Если логически рассуждать, то, наверное, и мы, и датчане начнём дома. Думаю, се принимающие страны начнут дома. Можно думать всё что угодно, здесь есть нюансы по сравнению с чемпионатом мира. У нас есть определённые идеи, но пока от нас ничего не зависит, ждём жребий.

Ответственность была и во время отборочных матчей, ведь, зная, что у нас пройдёт столько матчей, непопадание на этот форум было бы не самым приятным моментом.

Какой из возможных соперников сборной России более удобный — Уэльс или Финляндия? Это немного разные команды. В одной сборной есть игрок мирового класса — Гарет Бэйл. И Аарон Рэмси там играет. В сборной Уэльса в последнее время произошли изменения. А финны сейчас на подъёме. Многие игроки этой команды выступают за рубежом. Не хочу быть необъективным, так как не изучал эти команды. Пару дней назад посмотрел Уэльс, отметил для себя пару нюансов, но только после жеребьёвки будет понятно, кого из них нам предстоит изучать», — цитирует Черчесова «Матч ТВ» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».