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Черчесов с кубком и стильный Аршавин с сыном. Яркие фото с жеребьёвки ЧЕ-2020

Андрей Аршивин с сыном Арсением
Черчесов с кубком и стильный Аршавин с сыном. Яркие фото с жеребьёвки ЧЕ-2020
Футбол / Евро-2020 0

30 ноября в Бухаресте (Румыния) прошла жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Она определила итоговый состав группы B, в которой сыграет сборная России.

Так, соперниками команды Станислава Черчесова на групповом этапе станут Бельгия, Дания и Финляндия. Матчи группы будут сыграны в Санкт-Петербурге и Копенгагене. С бельгийцами и финнами сборная России сыграет на «Газпром Арене», с датчанами — на их поле.

Напомним, перед жеребьёвкой сборная России оказалась во второй корзине. На групповой стадии российская команда не могла встретиться с Украиной и Косово — УЕФА разводит команды этих стран во время жеребьёвок.

Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года будет проходить в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА с 12 июня по 12 июля. Финальный матч будет сыгран на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Лучшие кадры с жеребьёвки ЧЕ-2020 — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов.

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