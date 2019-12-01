«МЮ» не планирует увольнять Сульшера, даже если команда не попадёт в топ-6 АПЛ

Руководство «Манчестер Юнайтед» по-прежнему доверяет главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру. Норвежского специалиста не планируют увольнять, даже если команда завершит сезон за пределами первой шестёрки английской Премьер-лиги, сообщает Daily Star.

Ранее появилась информация, что в случае отставки Сульшера команду «красных дьяволов» может возглавить бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино или экс-наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Уле-Гуннар начал работу в «Манчестер Юнайтед» в середине декабря 2018 года после увольнения Жозе Моуринью. Контракт норвежца с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Манчестер Юнайтед», набрав 17 очков в 13 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.