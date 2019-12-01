Азмун: Дзюба много сделал для сборной России. Откуда такие нелицеприятные слова?

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» рассказал об отношениях с форвардом петербургского клуба Артёмом Дзюбой.
«Наш тандем по-настоящему сложился. Мы отлично понимаем друг друга на поле и вне его. С Дзюбой мы уже почти как братья. Понятно, что это здорово помогает. Везде.
Мы с Артёмом помогаем друг другу всегда, вне зависимости от ситуации и соперника. Уверен, если в матче со „Спартаком“ будет момент, когда мы с ним выйдем «два в одного», мяч будет у Артёма и он увидит, что я в более выгодном положении, Дзюба отдаст мне пас. Так же поступлю и я. Что же касается ситуации с болельщиками… Конечно, она очень и очень неприятная. Что Артём, что Акинфеев, что Черчесов очень много сделали для сборной России. И мне совершенно непонятно, откуда такие нелицеприятные слова. Понятно, Дзюба не маленький, но у него есть жена, родители, дети. Каково им слушать всё это?
Возможно ли такое в Иране? После чемпионата мира со мной была похожая ситуация. Дошло до того, что маме стало нехорошо в буквальном смысле. Никогда этого не забуду. Потому и говорю, что понимаю Дзюбу и его родных», — приводит слова Азмуна сайт телеканала «Матч ТВ».
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 1 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Календарь чемпионата России сезона-2019/20
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
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