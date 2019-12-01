Л. Эрнандес: не сборная Франции должна бояться, а соперники. Мы чемпионы мира

Защитник «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Напомним, Франция сыграет в одной группе с Германией и Португалией. Четвёртая команда определится по итогам плей-офф Лиги наций.



«Важно удачно завершить сезон и надеяться, что всё будет хорошо. Начинать турнир с матча со сборной Германии в Мюнхене — непростая задача, но, чтобы пройти дальше, мы должны быть лучше соперника. Все матчи будут сложными. Однако это нас должны бояться: мы Франция, действующие чемпионы мира. Мы уважаем всех соперников, но никогда не боимся их», — приводит слова Эрнандеса RMC Sport.

Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года пройдёт в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА с 12 июня по 12 июля.