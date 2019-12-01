Льорис: сборной Франции на Евро-2020 будут противостоять великие команды

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льорис высказался об итогах жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Напомним, Франция сыграет в одной группе с Германией и Португалией. Четвёртая команда определится по итогам плей-офф Лиги наций.
«Нам достался очень сложный жребий, но в то же время крайне захватывающий, потому что нам будут противостоять великие сборные. Мы тоже не самые приятные соперники для Германии и Португалии. Всё решат детали. У нас нет другого выбора. Мы просто должны провести хорошую подготовку к турниру и с самого начала мощно выступать на чемпионате Европы. Мы чемпионы мира и прекрасно знаем, какая на нас лежит ответственность в связи с титулом. Никакой погрешности быть не может», — приводит слова голкипера Onze Mondial.
- 1 декабря 2019
-
12:33
-
12:29
-
12:18
-
12:05
-
12:00
-
11:53
-
11:45
-
11:17
-
11:05
-
10:50
-
10:47
-
10:34
-
10:19
-
10:11
-
10:01
-
09:51
-
09:41
-
09:40
-
09:36
-
09:24
-
09:20
-
09:00
-
08:19
-
03:50
-
01:39
-
00:57
-
00:39
-
00:38
-
00:17
-
00:06
- 30 ноября 2019
-
23:59
-
23:44
-
23:41
-
23:23
-
23:20