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Льорис: сборной Франции на Евро-2020 будут противостоять великие команды

Льорис: сборной Франции на Евро-2020 будут противостоять великие команды
Футбол / Евро-2020 0

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льорис высказался об итогах жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Напомним, Франция сыграет в одной группе с Германией и Португалией. Четвёртая команда определится по итогам плей-офф Лиги наций.

«Нам достался очень сложный жребий, но в то же время крайне захватывающий, потому что нам будут противостоять великие сборные. Мы тоже не самые приятные соперники для Германии и Португалии. Всё решат детали. У нас нет другого выбора. Мы просто должны провести хорошую подготовку к турниру и с самого начала мощно выступать на чемпионате Европы. Мы чемпионы мира и прекрасно знаем, какая на нас лежит ответственность в связи с титулом. Никакой погрешности быть не может», — приводит слова голкипера Onze Mondial.

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