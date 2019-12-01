Шалимов — о матче с «Рубином»: печальный результат. По настроению будем прибитые

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов подвёл итоги домашнего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1).

«С нашей стороны была хорошая игра. Мы ожидали и знали, изучив соперника, что «Рубин» играет в комбинационный футбол. Они хорошо контролируют мяч, не боятся получать его, включая защитников. Защитники на своей половине играют низом. Нам удалось заставить их сбиться на длинные передачи, они делали много длинных передач. Надо отметить, что мы выдали хорошую игру. Ребята выполнили всё намеченное, нигде не уступили. Забив гол, мы получили большое преимущество. Знали, что у «Рубина» проблемы: они играют хорошо, комбинационно, но есть проблемы с забитыми голами.

Если забиваем гол, нужно доводить игру до победы. Все расстроены, настроение убитое. Причину не знаю. Разберём пропущенный мяч. Второй раз за последние игры такая ситуация. С «Динамо» пропустили на 93-й минуте, с «Рубином» — на 93-й минуте. Причём за пару минут до этого у нас был почти стопроцентный момент. Выход один на один, не забиваем и получаем. Печально всё по результату. По настроению будем прибитые. Ничего, погрустим два дня и будем готовиться к матчу с «Уфой», — приводит слова Шалимова пресс-служба грозненского клуба.