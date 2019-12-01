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Флик — о матче с «Байером»: к сожалению, для «Баварии» всё закончилось плохо

Флик — о матче с «Байером»: к сожалению, для «Баварии» всё закончилось плохо
Футбол / Германия 0

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвёл итоги домашнего матча 13-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» из Леверкузена (1:2).

«В первом тайме два раза мы были недостаточно внимательны, и футболисты «Байера» этим воспользовались. Знали, что они умеют быстро переключаться из обороны в атаку. Мне не за что упрекнуть свою команду. Матч получился очень интенсивным и интересным для зрителей. К сожалению, для нас всё закончилось плохо. Мы просто слишком легкомысленно отнеслись к своим моментам. Всё внимательно проанализируем», — приводит слова Флика пресс-служба мюнхенского клуба.

«Бавария», набрав 24 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В 14-м туре мюнхенцы 7 декабря на выезде сыграют с мёнхенгладбахской «Боруссией».

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