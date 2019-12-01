Гендиректор «Чертаново»: до Тедеско Умярова оценил Цорн, подсказал немцу

Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин выразил мнение, что полузащитника Наиля Умярова в «Спартаке» сначала оценил генеральный директор клуба Томас Цорн.



«Общаемся с Наилем до и после каждого матча. Обсуждаем всё, не только его игру. Нравится ли ему новый тренер? Когда человек играет, то тренер всегда хороший. Но у меня есть внутреннее ощущение, что Цорн и Тедеско — это правильное решение Федуна. Мне эти люди импонируют. Мне кажется, до Тедеско Наиля оценил Цорн. И где-то на первом этапе подсказал немцу, что Умяров — хороший футболист», — сказал Ларин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

В текущем сезоне Умяров принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.