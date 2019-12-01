Матч Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» перенесён из-за дождя

Матч 15-го тура французской Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» был перенесён из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на официальном сайте «Монако».

Встреча, которая была должна была состояться сегодня, 1 декабря, в 23:00 мск, была перенесена из-за затяжных дождей и угрозы наводнения в регионе. Сообщается, что комиссия турнира сообщит новую дату проведения матча позднее.

«Пари Сен-Жермен» набрал 33 очка в 14 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Монако» (18) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Марсель» (28) и «Анже» (24). В прошлом туре чемпионата Франции парижская команда дома обыграла «Лилль» со счётом 2:0, а «Монако» на выезде уступил «Бордо» (1:2).