Матч Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» перенесён из-за дождя
Матч 15-го тура французской Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» был перенесён из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на официальном сайте «Монако».
Встреча, которая была должна была состояться сегодня, 1 декабря, в 23:00 мск, была перенесена из-за затяжных дождей и угрозы наводнения в регионе. Сообщается, что комиссия турнира сообщит новую дату проведения матча позднее.
«Пари Сен-Жермен» набрал 33 очка в 14 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Монако» (18) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Марсель» (28) и «Анже» (24). В прошлом туре чемпионата Франции парижская команда дома обыграла «Лилль» со счётом 2:0, а «Монако» на выезде уступил «Бордо» (1:2).
Головин — лучший игрок «Монако» в ноябре по версии болельщиков
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