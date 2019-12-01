Обамеянг оформил дубль и сравнял счёт в матче с «Норвичем»

В Норидже сегодня, 1 декабря, проходит матча 14-го тура АПЛ, в котором местный «Норвич» принимает лондонский «Арсенал».

Счёт в матче на 21-й минуте открыл форвард «Норвича» и сборной Финляндии Теэму Пукки. «Арсенал» отыгрался на 29-й минуте. Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал пенальти. Но уже в компенсированное время хозяева вышли вперед. 21-летний хавбек «Норвича» Тодд Кантвелл отправил мяч в дальний угол ворот из пределов штрафной. Гости вновь сумели отыграться на 57-й минуте. Обамеянг оказался самым расторопным во время углового «Арсенала», габонец добил мяч в ворота почти от линии вратарской.

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«Арсенал» проводит первый матч под руководством нового тренера. Фредрик Юнгберг сменил на посту главного тренера Унаи Эмери и пока работает с приставкой и.о. «Арсенал» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Норвич» находится на 19-й строчке с 10 очками.