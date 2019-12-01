«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: Грилиш потрясающим ударом открыл счёт

Сегодня, 1 декабря, в Манчестере на «Олд Траффорд» проходит матч 14-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» принимает «Астон Виллу».

Гости вышли вперёд уже в самом начале встречи. На 10-й минуте хавбек бирмингемцев Джек Грилиш получил мяч на углу штрафной и закрутил его в дальнюю девятку. Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа в этом эпизоде лишь наблюдал за тем, как мяч оказался в сетке.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Астон Вилла» с 14 очками располагается на 16-м месте.

Ранее сегодня уже состоялись два матча 14-го тура. «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» (1:1), а «Арсенал» не смог в гостях обыграть «Норвич» (2:2).