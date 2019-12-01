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«Лестер» обыграл «Эвертон» и вышел на 2-е место в АПЛ

«Лестер» обыграл «Эвертон» и вышел на 2-е место в АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» обыграл «Эвертон» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Обслуживал матч арбитр Грэм Скотт. Ему ассистировали Ричард Уэст и Саймон Лонг.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 23-й минуте автором забитого мяча стал Ришарлисон, которому ассистировал Джибриль Сидибе. В середине второго тайма хозяева восстановили равновесие, отличился Джейми Варди с передачи Келечи Ихеаначо. В компенсированное время победу «лисам» принёс гол Ихеаначо.

«Лестер Сити», набрав 32 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Эвертон» (14) — на 17-м месте.

В следующем туре «Лестер Сити» на своём поле сыграет с «Уотфордом» (4 декабря).

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
2 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Ришарлисон – 23'   1:1 Варди – 68'   2:1 Ихеаначо – 90+4'
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