«Лестер» обыграл «Эвертон» и вышел на 2-е место в АПЛ

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» обыграл «Эвертон» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Обслуживал матч арбитр Грэм Скотт. Ему ассистировали Ричард Уэст и Саймон Лонг.
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 23-й минуте автором забитого мяча стал Ришарлисон, которому ассистировал Джибриль Сидибе. В середине второго тайма хозяева восстановили равновесие, отличился Джейми Варди с передачи Келечи Ихеаначо. В компенсированное время победу «лисам» принёс гол Ихеаначо.
«Лестер Сити», набрав 32 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Эвертон» (14) — на 17-м месте.
В следующем туре «Лестер Сити» на своём поле сыграет с «Уотфордом» (4 декабря).
- 1 декабря 2019
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