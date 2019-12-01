Ерохин: в раздевалке «Зенита» уже можно поставить барабан, чтобы веселее было

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0).



«В раздевалке уже можно поставить барабан, чтобы веселее было. Крутая атмосфера, все рады, поздравляю с победой наших болельщиков. Этот матч был очень важным с турнирной точки зрения и с психологической, важная победа.



Удаление Оздоева — непростой момент, тем более такой накал матча, но выстояли и могли забить ещё. Главное, что довели встречу до победы.



Есть специфика выходов на замену, это не так просто, непростой момент, но главное было помочь команде и добиться результата», — приводит слова Ерохина пресс-служба петербургского клуба.

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