Иванович: «Зенит» взял самые важные три очка со старта сезона

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

«Действительно, игра вышла напряжённой. Мы отдали сегодня все силы и эмоции как команда. Спустя три дня после встречи с «Лионом» мы сумели собраться и провести хороший матч. Так что это большие три очка для нас.



Конечно, в таком матче оставаться в меньшинстве тяжело. Мы достаточно хорошо сыграли, за исключением нескольких моментов, когда позволили сопернику пробить по воротам. Считаю, что мы как команда заслужили победу.



С начала сезона мы хорошо действуем в защите. И это заслуга не только футболистов обороны. Вся команда играет дисциплинированно на протяжении 90 минут, поэтому мы так редко и пропускаем.



Тяжело сравнивать эту игру с матчем со „Спартаком“ в первом круге. В Москве всё было совсем по-другому. Красно-белые поменяли схему, тренера. Они ещё добавят, сто процентов. Видно, что в их игре появилась свежая идея. Думаю, сегодня мы взяли самые важные три очка со старта сезона.



Статистика порой обманчива, мы не смотрим на неё. Не могу сказать, что мы намного сильнее соперников по лиге. Тем не менее в любой игре российского чемпионата многое зависит от самих нас», — приводит слова Ивановича официальный сайт клуба.