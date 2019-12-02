Нападающий «Лестера» Ихеаначо: называйте меня мистер VAR!
Нападающий «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо прокомментировал победный гол в матче 14-го тура Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:1).
Этот гол на 95-й минуте стал первым для нигерийского форварда в чемпионате Англии в этом сезоне.
«Я ждал этой возможности. Знал, что однажды это произойдёт. Я очень рад, что смог сегодня забить и отдать голевой пас на Джейми Варди. Называйте меня мистер VAR! Знал, что это был гол. Я не был в офсайде. Рад, что мой гол засчитали», — приводит слова Ихеаначо Goal со ссылкой на Sky Sports.
«Лестер», набрав 32 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Эвертон» располагается на 17-м месте, имея в активе 14 очков. «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, набрав 40 очков в 14 турах чемпионата.
«Арсенал» заинтересован в назначении Роджерса. «Лестер» оценил его в € 16,5 млн
- 2 декабря 2019
-
09:39
-
09:37
-
09:30
-
09:19
-
09:16
-
09:00
-
08:28
-
07:22
-
06:57
-
05:40
-
05:20
-
05:00
-
04:47
-
03:59
-
01:42
-
01:14
-
00:57
-
00:51
-
00:45
-
00:20
-
00:16
- 1 декабря 2019
-
23:51
-
23:27
-
23:24
-
23:11
-
23:04
-
22:50
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:21
-
22:13
-
22:11
-
22:06
-
22:05
Партнерский контент