Нападающий «Лестера» Ихеаначо: называйте меня мистер VAR!

Нападающий «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо прокомментировал победный гол в матче 14-го тура Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:1).

Этот гол на 95-й минуте стал первым для нигерийского форварда в чемпионате Англии в этом сезоне.

«Я ждал этой возможности. Знал, что однажды это произойдёт. Я очень рад, что смог сегодня забить и отдать голевой пас на Джейми Варди. Называйте меня мистер VAR! Знал, что это был гол. Я не был в офсайде. Рад, что мой гол засчитали», — приводит слова Ихеаначо Goal со ссылкой на Sky Sports.

«Лестер», набрав 32 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Эвертон» располагается на 17-м месте, имея в активе 14 очков. «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, набрав 40 очков в 14 турах чемпионата.