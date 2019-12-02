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Дзюба — Ивановичу после победы над «Спартаком»: очень ценю твои слова, капитан!

Дзюба — Ивановичу после победы над «Спартаком»: очень ценю твои слова, капитан!
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём «инстаграме» обратился к капитану команды защитнику Браниславу Ивановичу после победы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Очень ценю твои слова, капитан! Это был очень тяжёлый бой!» — написал Дзюба.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Артём Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».

«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.

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