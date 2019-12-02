«Спартак» позволил «Зениту» легко начинать атаки. Это идеально для Дзюбы

Для начала необходимо сказать, что прессинг важен не только с точки зрения формального возвращения владения, но и как элемент психологического давления на соперника. Например, если у соперника есть один защитник, который хуже других играет с мячом, ты направляешь свой прессинг таким образом, чтобы он дольше находился во владении, наблюдая перед собой плотно перекрытых партнёров. И наоборот: если у соперника два центральных защитника хорошо начинают атаки, ты должен сделать всё так, чтобы они оказывались с мячом как можно глубже, уходили ближе к флангам и оставались под постоянным давлением.

У «Зенита» второй вариант — и Иванович, и Ракицкий отлично умеют начинать атаки любым пасом. С этой точки зрения первую линию прессинга правильнее организовывать в три футболиста, где каждый удерживает по зоне — два полуфланга и ось поля (там опускается между двумя центрдефами Барриос — хорошо использовать против него центрального нападающего, чтобы тот не покидал ось на случай перехвата). При этом прессинг необязательно выстраивать очень активно — даже наоборот: чем настойчивее ты выдерживаешь взятую стратегию, тем больше «Зенит» начинает нервничать и упрощает выход из обороны до примитивных лонгболлов. У Ракицкого и Ивановича нет пространства, а соперник имеет возможность удерживать оборонительную организацию.

«Зенит» обыграл «Спартак», Дзюба организовал гол Все подробности матча.

Есть и другой момент. Если соперник усложняет «Зениту» выход со своей половины поля, основной вариант для Сергея Семака — использовать Артёма Дзюбу глубже, чтобы капитан сборной России уходил от центрального защитника и принимал мяч между линий, сбрасывая его на Дриусси, Азмуна или Оздоева. Это не самый выгодный вариант. Во-первых, потому что зона подбора относительно далеко от ворот соперника. Во-вторых, потому что Дзюбе приходится больше играть за пределами штрафной. Если мы предположим, что в атаке он совершает два действия — цепляется за лонгболл и приходит в штрафную для удара, то у него уходит больше сил (легко отследить, что правильно обороняющиеся против «Зенита» соперники заставляют Дзюбу двигаться больше), а центральные защитники всегда видят приходящего в штрафную из глубины поля Артёма перед собой.

Таким образом, чтобы ограничить «Зенит» в начале атаки и не давать Дзюбе часто оказываться в штрафной, заставляя уходить в глубину, нужно организовать давление таким образом, чтобы у центральных защитников не было достаточно пространства и времени для выбора. Именно это не удавалось «Спартаку».



Рассмотрим типичную атаку «Зенита» до перерыва (серьёзно, их было слишком много для большого матча).

«Спартак» организует давление, используя двух нападающих на оси поля и вингбеков, которые за кадром ориентированы на крайних защитников «Зенита». Барриос как обычно опускается между центральными защитниками, и здесь уже заметно, что у Ивановича достаточно пространства и времени для самостоятельного начала атаки. Более того, в тех эпизодах, когда один из нападающих выдвигался на Ракицкого или Ивановича в приём, было заметно, что форварды ориентированы перекрыть обратную передачу к центру — это давало украинцу и сербу ещё больше свободы.

Месть Дзюбы удалась! Топовый матч капитана сборной России Дзюба сделал победный гол, а «Зенит» удержал победу вдесятером.

Иванович без особых проблем продвигается на чужую половину поля и готов сделать хорошо подготовленную передачу к чужой штрафной. Используя трёх полузащитников, «Спартак» не мог позволить себе высоко прессинговать Ивановича и Ракицкого за счёт одного из хавбеков — в таком случае на оси поля у «Зенита» оставался бы лишний игрок за счёт регулярных смещений Дриусси. Обратите внимание: на скриншоте Дриусси формально остаётся в зоне внимания Бакаева — игрока атакующей ментальности, которому сложно считывать оборонительные задачи. При длинной передаче на Дзюбу от Ивановича Дриусси станет игроком в зоне подбора — и эта зона будет достаточно близкой, чтобы попытаться моментально войти в штрафную.

Попытка сыграть против Дзюбы вдвоём неудачная — вчистую мяч у него не выиграть, и всё равно будет подбор. В зоне подбора же Дриусси уже совершенно один — он и примет мяч без сопротивления.



Таким образом, не оказывая на «Зенит» достаточно правильного (не активного, а именно правильно организованного) давления в стадии подготовки атак, «Спартак» позволил сопернику выглядеть увереннее. Если посмотреть на отрезок матча до гола без эмоций, то «Зенит» не покажется командой, которая играет в футбол на порядок сильнее. Их прессинг давал сбои: за 15 минут он привёл к жёлтой карточке Оздоева за срыв атаки три в три и потенциальному выходу один на один, который прервал Кержаков, и моменту — это много для матча с достаточно сильным соперником.

«Это сектантам, которые фашисты». Дзюба жёстко ответил «Спартаку» Сделал единственный гол «Зенита» и выдал тираду в микст-зоне уровня «тренеришки».

Однако «Зенит» выглядел лучше визуально за счёт того, что соперник позволял играть в привычный команде футбол. Как мы уже договорились, прессинг — это элемент психологического воздействия на соперника, и, провалив давление в начальной стадии атак, «Спартак» отдал большое психологическое преимущество хозяевам. Ошибка Тедеско очевидна: пытаясь подойти к матчу с точки зрения тактики (к этому тоже есть вопросы), он не учёл, что для больших матчей в России очень многое значат эмоции.

В этом контексте важный эпизод в матче произошёл на восьмой минуте. Георгий Джикия пошёл с мячом на чужую половину, Дриусси вновь забыл о своих оборонительных задачах, и Крал с Бакаевым остались свободными в центральном круге. С точки зрения тактики преимущество у «Спартака» — разве что чех располагается чуть ниже, чем может, чтобы поддержать атаку. Джикия делает передачу поперёк поля — как раз между Бакаевым и Кралом, и мяч проходит мимо обоих. Потеря, моментальная попытка «Зенита» сыграть вперёд, и Крал из последних сил играет в перехвате. То, что выглядело тактическим преимуществом для «Спартака», стало преимуществом по эмоциям для «Зенита» — и было видно, что команде Тедеско тяжело даются такие эпизоды.



Однажды тренировавший «Хоффенхайм» Маркус Гисдоль предложил ввести в футболе тайм-ауты — и мысль состояла как раз в том, что формально тренеры могут вмешиваться в игру заменами, но иногда важно психологическое вмешательство, разговор с игроками, который возможен в футболе только в перерыве. Если бы правило существовало сейчас, то Тедеско нужно было брать тайм-аут уже на восьмой минуте — как раз после эпизода с потерей от Джикии. «Зенит» к этому моменту подавил «Спартак» декларируемым прессингом, а «Спартак» не мог так же надавить на «Зенит» — команда действительно выглядела растерянной. Это и определило разницу в первом тайме — а вместе с этим и во всём матче.