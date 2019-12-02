Бельгия отказалась сыграть с Францией перед Евро-2020 из-за возможного поражения

Сборная Франции столкнулась с проблемами при поиске соперника для товарищеского матча в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.
От встречи с действующими чемпионами мира уже отказались сразу несколько национальных команд. Одной из них стала Бельгия, с которой у французов должен был состояться матч в марте следующего года. Решение об отмене встречи принял лично главный тренер команды Роберто Мартинес. Главной причиной, как и у других сборной, стало возможное поражение, которое не лучшим образом сказалось бы на психологическом состоянии футболистов в преддверии турнира.
По версии агентов, занимающихся организацией товарищеских матчей, бельгийцы отказались от матча с французами ещё и потому, что в случае поражения уступили бы им первую строчку в рейтинге ФИФА.
- 2 декабря 2019
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